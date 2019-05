Liverpool, infortunio Keita: problemi all’inguine, entra Henderson

Infortunio Keita: il giocatore lascia il campo durante Barcellona-Liverpool. Ecco le condizioni del guineano

Il Liverpool dovrà fare a meno di Naby Keita. Il giocatore ha dovuto abbandonare il campo durante la sfida contro il Barcellona. Il campione guineano ha accusato problemi all’inguine che lo hanno costretto ad uscire. Al suo posto è entrato Jordan Henderson al 24′ pt.

Non sono ancora chiare le condizioni di Keita. Servirà il responso dei medici per definire in modo preciso l’entità dell’infortunio patito nel corso della semifinale di Champions League. Jurgen Klopp perde così una preziosa pedina.