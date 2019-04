Jurgen Klopp ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Barcellona-Liverpool. Ecco le parole del tecnico

Alla vigilia del big match di semifinale di Champions League, Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha commentato così la sfida tra il suo Liverpool e il Barcellona, chiarendo anche le recenti frasi sullo stadio blaugrana:«Camp Nou? Sono un appassionato di calcio, come potrei pensare qualcosa di brutto su questo stadio? Vogliamo giocare il nostro miglior calcio qui. Meglio faremo, migliore sarà l’atmosfera. Vedremo chi riuscirà a sfruttare al meglio il fattore campo. Non potrei essere più elettrizzato all’idea di sfidare il Barcellona. Spero di contagiare i giocatori con il mio entusiasmo».

Klopp fa le dovute previsioni sull’esito della sfida, sottolineando che l’eccitante finale della Premier League non deve distrarre il Liverpool:«Un pareggio non sarebbe un brutto risultato. In molti sono venuti a Barcellona con un piano in testa e sono stati mandati al tappeto. La Real Sociedad ha fatto bene e anche il Levante ha fatto bene , eppure ha sempre vinto il Barcellona. La nostra corsa per la Premier League? Ci piace questa sitiuazione, ce la siamo creata e ora siamo qui. Però sarebbe un errore imperdonabile sfidare il Barcellona con il 15% della nostra attenzione rivolta al Newcastle. Un buon risultato qui ci consentirebbe di completare l’opera in casa».