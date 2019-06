La solidità difensiva è uno dei segreti del Liverpool di Klopp. I reds sanno interpretare tanti spartiti in non possesso

Il Liverpool di Klopp è una squadra che sa difendere in tanti modi. Sa essere prudente e proteggere bene la propria metà campo, come è in grado di effettuare un pressing dai ritmi elevati.

Decisivo i compiti del tridente d’attacco: da un lato deve impedire le ricezioni al centro, dall’altro deve essere pronto a scivolare esternamente quando gli avversari allargano la palla sui terzini. La slide sopra lo mostra.