Liverpool, Klopp: «Non sono così sorpreso di essere in finale»

Le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa a pochi giorni dalla finale di Champions League con il Tottenham

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico a 4 giorni dalla finale di Champions: «Firmino? Non ci sarà dall’inizio, per Keita vedremo. Non sono mai arrivato a una finale con una squadra migliore di questa. Io non ho mai pianificato nulla. Non sono così sorpreso di essere in finale. Mischiamo il nostro potenziale con la nostra esperienza, è sicuramente fantastico essere qui. Potevamo vincere la Premier, ci è mancato poco. A volte mancano delle casualità. Abbiamo dato tanto, dimostrato molto, dobbiamo avere fiducia».

Prosegue Jurgen Klopp: «Volevamo disperatamente essere in questa posizione, ci pensavamo già da settembre. Futuro? Non ne sono preoccupato».