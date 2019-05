Liverpool, Klopp mette la quarta: sarà la volta buona?

Liverpool, la straordinaria rimonta ai danni del Barcellona vale la seconda finale di Champions consecutiva: Klopp riuscirà a trionfare?

La tavola sembra finalmente apparecchiata per Jürgen Klopp. Il tecnico tedesco non ha nessun trofeo europeo in bacheca, ma questa sembra essere la volta buona, dopo la clamorosa rimonta ai danni del favoritissimo Barcellona. Klopp, infatti, è alla quarta finale europea in sei anni.

La prima nel 2013, quando alla guida del Borussia Dortmund dovette soccombere nella finale di Champions tutta tedesca contro il Bayern Monaco. Nel 2016, invece, finale di Europa League persa contro il Siviglia. L’anno scorso, il Liverpool si è dovuto arrendere al Real Madrid, sotto i colpi di Bale ma soprattutto per le “papere” di Karius. Riuscirà Klopp a sollevare la “coppa dalle grandi orecchie”?