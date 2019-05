Liverpool, Mourinho estasiato: «Questa rimonta ha un nome: Jürgen»

Mourinho tempo fa aveva criticato Klopp, ora invece lo esalta per la rimonta nella semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona

Josè Mourinho quando parla non dice mai cose banali, anzi. Il tecnico portoghese torna sui suoi passi per quanto riguarda il giudizio su Klopp. Con la straordinaria rimonta sul Barcellona ancora negli occhi, l’ex allenatore dell’Inter ha dichiarato: «Questa rimonta ha un nome: Jürgen. Non c’entra la tattica, non c’entra la filosofia. C’entra il cuore, l’anima, la fantastica empatia che ha creato nel suo gruppo di giocatori. Il Liverpool rischiava di concludere una fantastica stagione senza niente da festeggiare e ora è a un passo dal trionfo europeo».

Mourinho riconosce il lavoro e l’etica di Klopp: «Jürgen se lo merita. E lui non piange perché perde un giocatore o perché gioca 50 o 60 partite a stagione. Altri allenatori in altri campionati piangono,dicendo che i loro giocatori giocano troppe partite mentre in realtà ne giocano 30 o 35… Oggi il merito va alla mentalità di Jürgen».