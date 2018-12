Hamsik guarda avanti: «Vogliamo arrivare lontano in Europa League»

Napoli fuori dalla Champions League, Marek Hamsik deluso ma fiducioso sul percorso azzurro in Europa League: ecco le sue parole

C’è amarezza in casa Napoli per l’eliminazione in Champions League per mano del Liverpool. Non è bastato l’ottimo cammino alla formazione di Carlo Ancelotti, ora retrocesso in Europa League. Ecco il commento di capitan Marek Hamsik: «Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo ma non è bastato: siamo tristi».

«Abbiamo giocato grandi partite contro grandi squadre ma non è bastato per superare il turno: fa male uscire così ma dobbiamo rialzare la testa e concentrarci sulla sfida con il Cagliari», prosegue lo slovacco sul suo sito ufficiale, ribadendo sull’Europa League: «Vogliamo arrivare il più lontano possibile».