Liverpool: pratica Porto (quasi) archiviata, il Barcellona attende in semifinale

Liverpool in vantaggio a Oporto dopo il primo tempo: a margine del 2-0 dell’andata la qualificazione sembra ormai cosa fatta

E’ quasi superato per il Liverpool, l’ostacolo Porto. I Reds, dopo il 2-0 maturato la scorsa settimana ad Anfield, sono in vantaggio 1-0 in terra portoghese. Una casualità però il gol di Manè arrivato al 26′ del primo tempo dopo una gran giocata di Salah. Il Porto infatti sta dominando, sono tantissimi i tentativi verso la porta di Alisson almeno per segnare un gol e cercare di riaprire i giochi. Giochi che però, molto probabilmente, sono già chiusi in favore del Liverpool.