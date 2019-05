Il Bologna sulle tracce di Adem Ljajic. Il serbo potrebbe tornare in Italia con la conferma di Sinisa Mihajlovic: le ultime

Adem Ljajic torna in Italia? L’attaccante ex Torino potrebbe vivere una nuova esperienza a Bologna. Secondo Il Corriere dello Sport, il Bologna è pronto a investire 15 milioni per i riscatti di Nicola Sansone e Roberto Soriano dal Villarreal (si parla di 7,5 milioni l’uno). Poi dovrà valutare il futuro di Orsolini: ne servono 8 per il riscatto ma la Juve può controriscattarlo per 14 milioni.

Intanto i rossoblù si guardano attorno e pensano anche all’ex Toro Ljajic. Il giocatore serbo potrebbe arrivare sotto le Due Torri in caso di conferma di Sinisa Mihajlovic: il tecnico è un suo estimatore e il Bologna potrebbe presentare un’offerta importante al Besiktas ma l’affare si preannuncia costoso.