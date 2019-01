Ljajic-Torino, il riscatto del Besiktas è ancora lontano

Raggiunta la quota minima di 17 presenze per l’obbligo di riscatto del Besiktas su Ljajic: la seconda clausola restante

Adem Ljajic, il riscatto del Besiktas per il momento è piuttosto lontano. L’indiscrezione che arriva dal calciomercato invernale in Turchia riporta alla mente i granata. Il calciatore serbo Adem Ljajic è stato ceduto a fine agosto al Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un prestito che, al sopraggiungere di determinate condizioni, può tramutarsi in obbligo di riscatto. Tra queste il raggiungimento di 17 presenze e la qualificazione del Besiktas per la stagione 2018/19 ad una competizione europea.

Nel turno di campionato appena disputato nel weekend Adem Ljajic ha giocato la sua diciassettesima partita in stagione con la maglia del Besiktas. Un numero che permette di raggiungere la quota minima di presenze per l’attivazione della prima clausola dell’obbligo di riscatto del cartellino da parte del club turco. L’altra clausola legata al riscatto, appunto, è vincolata al raggiungimento delle prime tre posizioni in campionato del Besiktas in modo da centrare la qualificazione nelle coppe europee. Solo in quel caso il Torino sarà sicuro di intascare i 6,5 milioni di euro concordati in estate col Besiktas, una cifra che per il momento i turchi non vogliono esercitare con mesi di anticipo.