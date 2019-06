Llorente Roma, il possibile affare di mercato non trova conferme

Llorente alla Roma, il possibile affare di mercato non è nella sua fase calda. Le ultime sul giocatore in scadenza a giugno col Tottenham

La Roma sta per salutare Edin Dzeko, e di conseguenza dalle parti di Trigoria ci si guarda intorno non farsi scappare nessuna occasione riguardo gli attaccanti. L’intenzione della società è di acquistare una punta giovane e forte a cui affiancarne una più esperta. Nelle scorse settimane era rimbalzata la voce di un possibile interesse per Fernando Llorente.

Lo spagnolo andrà in scadenza col Tottenham a fine mese per cui, nonostante i 34 anni, diventa appetibile per molte società. Come appreso dalla redazione di Calcionews24, tuttavia, il possibile affare di mercato non è in fase calda. L’unica proposta ricevuta viene dalla Cina, ma Llorente stesso e il suo entourage sono perplessi sulla destinazione. Maggiori sviluppi sulla vicenda si chiariranno nelle prossime settimane.