Il Napoli si fa avanti per il centrocampista Stanislav Lobotka: gli azzurri fanno la loro offerta al Celta Vigo per farlo arrivare subito in prestito

Il Napoli fa sul serio per Stanislav Lobotka. Centrocampista slovacco classe 1994, è un pallino di Carlo Ancelotti per rinforzare il reparto mediano della squadra; come riportato da Sky Sport, la dirigenza azzurra sta provando ad accontentare il suo allenatore: c’è stata infatti un’offerta del club azzurro al Celta Vigo per un prestito fissato a 2 milioni con diritto di riscatto a 18. Il club spagnolo pare intenzionato a chiedere cifre più alte: per la cessione di Lobotka in questa sessione di calciomercato, il Celta Vigo potrebbe chiedere 5 milioni di prestito oneroso più 20 per il diritto di riscatto.