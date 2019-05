Nuovo logo Serie A: si cambia. Dalla prossima stagione il campionato italiano avrà una nuova immagine. Le ultime

La Serie A cambia e si rifà il look. La Lega ha presentato quest’oggi l’immagine del nuovo logo. Una lettera A tridimensionale e in bella evidenza, questa la principale novità. Via la A tricolore con ‘baffo’ rosso, e dentro la nuova immagine.

La Lega ha presentato il nuovo logo sui suoi canali social. Una A tridimensionale e sotto la scritta Serie A. Poi una base blu e la scritta Tim con il tricolore e il logo di Tim in rosso. Ecco il video di presentazione.