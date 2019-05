Lozano Napoli, problemi con il Psv nella trattativa: le ultime

Continuano i problemi del Napoli nella trattativa con il Psv per Lozano. Il club azzurro è molto lontano dal trovare l’accordo

Ancora problemi nella trattativa Lozano Napoli. Il club azzurro ha messo da tempo gli occhi sull’ala messicana ma è molto lontano dal trovare l’accordo con la squadra detentrice del suo cartellino, il Psv.

Come spiega Radio Marte, il club olandese chiede una cifra troppo alta per il giocatore messicano. Per questo la squadra partenopea potrebbe presto cambiare obiettivo, abbandonando la pista che porta all’ala del Psv.