Lucci a Casa Milan: proposto Cuadrado ai rossoneri

Juan Cuadrado al Milan? Alessandro Lucci, agente del colombiano, lo avrebbe proposto al club milanista

Nuova idea di mercato per il Milan. Il club rossonero ha incontrato nella giornata di ieri Alessandro Lucci. Il procuratore ha fatto il punto su Suso e Calabria ma secondo Il Corriere dello Sport le parti avrebbero parlato anche di Cuadrado.

Il giocatore colombiano sarebbe stato proposto al club rossonero. Al momento, però, non ci sarebbe nulla di concreto. Quella di Cuadrado al Milan può essere segnalata come una idea che non convince i rossoneri. Vedremo cosa accadrà.