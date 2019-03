Luis Alberto difende Monchi: «Miglior ds del mondo. Ma alla Roma…»

Lazio, Luis Alberto prende le difese dell’ex ds della Roma, Monchi: lo definisce come il migliore al mondo nel suo lavoro

Luis Alberto corre in difesa di Monchi. Il centrocampista della Lazio, che lo ha avuto come ds ai tempi del Siviglia, ha parole al miele per lui: «A Monchi penso non abbiano dato abbastanza tempo. Se ti aspetti di vincere la Champions in due anni… Per me è il miglior direttore sportivo del mondo. Basta vedere che il giorno dopo aveva già trovato squadra e sono sicuro che aveva anche più di un’offerta».

Il fantasista biancoceleste parla dell’esperienza romana, e della differenza del derby con quello di Siviglia: «Il derby di Siviglia o quello di Roma? Lazio–Roma è piuttosto caldo. Ne ho vissuti abbastanza e dopo l’ultima vittoria devo scegliere quello di Roma».