Lukaku Inter: accordo verbale tra i club, ora scambio dei documenti

L’Inter e il Manchester United hanno trovato l’accordo verbale per la cessione di Romelu Lukaku: ora lo scambio dei documenti

L’Inter è vicinissima a Romelu Lukaku. È stato trovato l’accordo verbale con il Manchester United e ora si attende lo scambio dei documenti tra i club. L’accordo dovrebbe essere stato trovato sulla base di 65 milioni più d13 bonus che pareggerebbero l’iniziale richiesta di 83 milioni dei Red Devils. C’è anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore belga.

Come riporta Gianluca Di Marzio se tutto dovesse andare per il verso giusto, Lukaku dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia (nella notte o domattina) per sostenere domani le visite mediche.