Lukaku, ora l’Inter torna in corsa: il rilancio di Marotta e quella tentazione per Dybala…

L’affare tra Juve e Manchester United che vedeva coinvolti Lukaku e Dybala sembra definitivamente saltato: ora l’Inter potrebbe approfittarne

Oltremanica sono sicuri: lo scambio Lukaku-Dybala è definitivamente naufragato. Come vi abbiamo raccontato, alla base della fumata nera vi sono le altissime richieste economiche della Joya che non è mai stata del tutto convinta di un approdo a Manchester. Ma la domanda che ora si pongono tutti è: l’Inter cosa farà?

Come appreso dalla redazione di Calcionews24.com Beppe Marotta sarebbe pronto a presentare una nuova offerta alla dirigenza inglese, ovviamente maggiori di quella formulata nelle ultime settimane. L’ad nerazzurro sarebbe pronto ad avvicinarsi alle richieste (83 milioni) dei Red Devils per il centravanti belga e accontentare Antonio Conte, desideroso di avere un attaccante con quelle caratteristiche. La Juve, a questo punto, sembra defilata e i nerazzurri potrebbero avere la strada spianata per Lukaku.

Ma c’è di più. Nell’immaginario di Marotta non è mai tramontata del tutto l’idea di intavolare uno scambio tra Dybala e Icardi con la Juve. I bianconeri sono usciti allo scoperto mettendo la Joya sul mercato. La situazione dell’ex capitano nerazzurro è arcinota. Sembra tutto apparecchiato per sedersi al tavolo e provare a portare a termine uno scambio che avrebbe del clamoroso. Prima Lukaku e poi, forse, Dybala: Marotta prova il grande (doppio) colpo.