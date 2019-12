Luperto: «Non siamo in fiducia, ripartiamo dalla voglia di vincere» – VIDEO

La delusione di Luperto dopo il KO casalingo del Napoli contro il Parma di D’Aversa: ecco le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato allo stadio San Paolo, Luigi Fontana) – Sebastiano Luperto, entrato in campo al posto dell’infortunato Koulibaly, non può essere soddisfatto della prestazione del Napoli contro il Parma.

«Non siamo in fiducia. Dobbiamo ripartire dalla voglia di vincere», sottolinea il difensore centrale azzurro in zona mista dopo il triplice fischio. Prima da dimenticare per mister Gattuso.