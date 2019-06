Massimo riserbo sulla maglie della Lazio per la stagione 2019/20: qualche indiscrezione però è già stata rivelata dalla società

Effetto sorpresa per stupire i propri tifosi. Nella prima settimana di luglio saranno svelate due maglie della Lazio per la stagione 2019/20 (la terza sarà presentata nel ritiro di Auronzo), ad oggi però pochissime indicazioni sui dettagli sono trapelate. L’obiettivo della società biancoceleste è quello di evitare che il tutto sia anticipato da qualche classifica fuga di notizie ed infatti nulla è stato diffuso, neanche ai futuri rivenditori che solitamente avevano modo di visionare i modelli già prima dell’uscita ufficiale. Insomma, tutto è nella mani della Macron. Solo una è la certezza: non sarà riproposta la maglia bandiera.

Discorso maglie, le parole della società

Per evitare che vengano diffuse notizie false, la società è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti. Tramite le parole di Marco Canigiani, responsabile del marketing, ecco le ultime novità: «Con il mondo di oggi, tenere segrete immagini e disegni è sempre più difficile. Tante sono le voci lontane dalla realtà, altre invece sono più verosimili. C’è tanta curiosità legata alla maglia da gioco per la prossima stagione sportiva. Possiamo certamente confermare che le tre casacche saranno di colore celeste, bianca e blu».

LAZIO-RADU: IL FUTURO NON E’ INSIEME?