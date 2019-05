Maglie Serie A 2019/20: la divisa di Juan Jesus costa più di quella di CR7. Tutti i prezzi delle casacche delle big del campionato

Per una stagione che è in procinto di chiudersi, ce n’è un’altra che è pronta a partire dopo la tregua estiva. Un campionato tutto nuovo anche sotto l’aspetto stilistico: le big di Serie A hanno già presentato in via ufficiale le nuove maglie del campionato. I tifosi di tutta Italia affollano già gli store dei vari club alla ricerca della casacca del loro beniamino.

Ma quanto costano le rispettive divise? Ecco il prospetto dei prezzi delle varie maglie in versione da gara.

Maglie Serie A 2019/20: Juve, Milan, Roma, Inter. Quale costa di più?

Roma 141 EURO (Nike)

Inter 141 EURO (Nike)

Juventus 129,95 EURO (Adidas)

Milan 120 EURO (Puma)