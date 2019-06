Malagò dice tutto: «La Juve è già campione. E sullo stadio della Roma…»

Lunga intervista di Tuttosport a Giovanni Malagò. Tanti i temi toccati dal numero uno del CONI

Giovanni Malagò, in occasione dei suoi 60 anni, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport. Tanti i temi affrontati dal numero uno del CONI, di seguito le dichiarazioni più interessanti.

ROMA – «Molti pensano che il mio sogno segreto sia quello di diventare un giorno presidente della Roma? Non conosco un tifoso di calcio che non sogni di diventare presidente della sua squadra…»

JUVE – «Ogni anno, ad agosto, i suoi colleghi mi chiedono chi vincerà il campionato. Ecco, le rispondo già adesso: anche l’anno prossimo vincerà la Juve. C’è un gap troppo forte che non è colmabile. Ma così è. Per i grandissimi meriti della Juve e per i demeriti della concorrenza. Andrea? Sì, è vero, anche se frequentavo di più per questioni anagrafiche suo fratello Giovannino. Però sapevo che Andrea avrebbe fatto bene, benissimo. E’ uno capace e determinato. Se decide una cosa, riesce a portarla a termine».

STADIO ROMA – «Io, come Presidente del CONI che a sua volta è proprietario dell’Olimpico, dovrei essere contrario per non perdere un cliente da 4 milioni di euro all’anno. Invece no. Ho detto mille volte che sono favorevole e che mi auguro che la Roma, così come la Lazio, abbia il suo stadio. Mi sembra che il problema, giustamente, non sia politico ma sia nelle procedure. Una definizione per Pallotta? Businessman»