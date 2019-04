Malagò sui cori razzisti: «Le regole ci sono, basta applicarle!»

Malagò commenta i cori razzisti dopo l’ultimo episodio con Bakayoko come vittima. Ecco le parole del presidente del CONI

Giovanni Malagò ha espresso la propria opinione in merito all’ennesimo episodio di razzismo. Ecco le parole del presidente del CONI dopo i vergognosi cori contro il giocatore del Milan Bakayoko:«Sento parecchie persone di varie istituzioni pubbliche e private che dicono la loro sui cori razzisti negli stadi. Mi limito a dire che ci sono delle regole e si tratta solo di applicarle. Per esempio in Gran Bretagna ci sono stati casi analoghi e in un minuto hanno preso le persone e individuato i responsabili».

Malagò continua così:«Qui siamo al dibattito tra chi ha sentito e chi non ha sentito, se è giusto o meno fermare una partita e si discute anche si chi debba prendere eventualmente la responsabilità di fermarla. Ci sono regole, bisogna solo avere il coraggio di applicarle. Si tratta di una materia che si gioca al cento per cento nell’ambito della Federcalcio e nell’ambito di chi ha responsabilità di ordine pubblico».