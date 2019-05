Paolo Maldini sta riflettendo sulla proposta di Gazidis di diventare direttore tecnico del Milan: le parole dell’ex giocatore

Sono giorni importanti per il futuro del Milan. Dopo l’addio di Leonardo e Gattuso, Maldini potrebbe cambiare ruolo, diventando direttore tecnico (affiancato da Geoffrey Moncada), come proposto da Gazidis. Proprio di questo ha parlato l’ex capitano rossonero ad un evento di Dazn che si è tenuto in mattinata a Milano.

FUTURO – «Sì, la proposta è allettante, bisogna vedere tutto ma le cose raccontate bene. Entro la fine della settimana le cose saranno definitive. I tifosi mi vogliono? Io sono già qui».