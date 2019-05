Maldini: «Devo valutare l’operato di Gattuso in modo freddo» – VIDEO

Il direttore strategico dell’Area Sport del Milan parla del futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera. Le parole di Paolo Maldini

Intervistato da Diletta Leotta su DAZN, Paolo Maldini ha parlato de futuro di Gennaro Gattuso e della sua prima stagione nel quadro dirigenziale rossonero.

GATTUSO – «Io e Gattuso? Bisogna avere rispetto della persona che hai davanti. Siamo tutti e due lì per fare in modo che la cosa funzioni: le vedute possono essere diverse, ma il nostro rapporto aiuta a superare i momenti di difficoltà..Il suo operato lo devo valutare in modo freddo. Abbiamo ruoli diversi, non siamo compagni di squadra».

MILAN PROTAGONISTA – «È una bella sfida, piena di sentimento… la mia vita sportiva è sempre stata legata a questi colori, a questa città, quindi è la chiusura di un cerchio. Sembrava naturale, ma non era detto che accadesse…. I prossimi punti che chiuderò? Avere un Milan che torni protagonista. Ci vorrà magari un po’ di tempo, ma l’idea è di avere uno stadio di proprietà, magari assieme all’Inter ma di altissimo livello, insomma è un progetto a lunga scadenza…».

RUOLO – «Direttore strategico dell’area sport del Milan è un titolo che può spiegare tante cose o anche niente… Leonardo ha preso questa posizione di dirigente a 360 gradi, più di un direttore sportivo, e mi ha chiesto di accompagnarlo in questa avventura… la definizione del ruolo è poco importante, quello che importa è che siamo a capo dell’area sportiva».