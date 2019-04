Paolo Maldini, direttore sviluppo dell’area sport del Milan, ha parlato di Milan-Lazio ma anche della Juve e della corsa Champions

Paolo Maldini crede nella Champions. Il dirigente del Milan ha parlato a Dazn in vista della volata finale per la Champions League: «La Lazio è una grande squadra. Hanno giocatori di qualità e loro vivono una situazione simile alla nostra, abbiamo già avuto grandi difficoltà con le squadre che ci precedono. La Champions non era un obiettivo primario, era una azzardo: fino ad ora ha pagato e vogliamo giocarci tutte le nostre carte. Gattuso è stato bravissimo e noi abbiamo fiducia in lui, non è mai stato a rischio. Lotta Champions? Siamo in un momento non semplice ma siamo ancora quarti. Nelle ultime partite ci giocheremo qualcosa che non accadeva da 6 anni e credo che sia questa la scintilla che ci faccia sentire favoriti per il quarto posto».

Maldini ha poi parlato della sconfitta con la Juve, della sua carriera da dirigente e di molto altro ancora: «Non ho mai accettato la teoria delle sconfitte che fanno bene, ma devo dire che la partita di sabato scorso a Torino contro la Juventus ci ha dato forza. Siamo usciti rinforzati anche se ci ha fatto male perdere. La mia carriera da dirigente? Fare il dirigente è diverso, io penso che per un calciatore sia importante staccare prima di iniziare con un nuovo ruolo nel calcio. La carriera da dirigente è molto diversa, farla come facciamo io e Leo è molto impegnativa: non hai più weekend liberi. La decisione dell’Uefa? Non credo ci sia una particolare sorpresa, ci sono degli step già concordati: sarà una cosa che si risolverà alla fine della stagione».