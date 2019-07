Mali-Costa d’Avorio, i numeri incredibili di Adama Traorè

Adama Traorè è uno dei giocatori più importanti del Mali, che contro la Costa d’Avorio si gioca l’accesso ai quarti della Coppa d’Africa

Il Mali questa sera si giocherà contro la Costa D’Avorio l’accesso ai quarti di finale della Coppa dAfrica. Uno dei trascinatori della squadra di Magassouba è Adama Traorè, fantasista del Monaco.

Per quanto abbia finora giocato appena 155′, il numero 21 ha per il momento diversi record in questa Coppa. Si tratta per distacco del miglior rifinitore della competizione: oltre a un assist, ha realizzato ben 10 passaggi chiave totali, cifra elevatissima se si fa un rapporto coi minuti giocati. Ben 5.8 passaggi chiave ogni 90′, cioè fa tirare in porta un compagno quasi ogni 6 volte a partita.