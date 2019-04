Mamma Cristiano Ronaldo: ecco le sue dichiarazioni. Le parole di Dolores Aveiro dopo Juventus-Ajax 1-2

La mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha commentato la sconfitta dei bianconeri in Champions League. CR7 ha realizzato il gol dell’illusorio vantaggio ma è uno dei più delusi dopo il ko della Juventus contro l’Ajax. Donna Dolores Aveiro ha raccontato le sensazioni del figlio dopo la sconfitta con l’Ajax a margine del torneo internazionale ‘Maritimo Centenario’.

«Cristiano era triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale. Sarà per la prossima. Cosa mi ha detto? ‘Mamma, non faccio miracoli’» ha detto la signoraAveiro. Poi ha aggiunto: «Il campionato sta andando bene. In Champions è mancato un pizzico di fortuna ma non possiamo farci nulla, la vita continua».