Manchester City fuori dalla Champions? Il duro comunicato del club

Manchester City fuori dalla Champions: è questa l’indiscrezione lanciata dal New York Times, che vorrebbe il club inglese escluso dalle coppe europee a causa di alcune irregolarità nel fair play finanziario. La società ha risposto con un comunicato.

«Il Manchester City FC collabora pienamente e in buona fede con le indagini in corso del Club Financial Control Body (CFCB) Investigatory Chamber (IC) della Uefa. Nel fare ciò, il club dipende dall’indipendenza e dall’impegno dell’IC per un giusto processo, ma anche sull’impegno promesso della UEFA il 7 marzo che garantiva che non avrebbe fatto ulteriori commenti sulla questione mentre è in corso l’inchiesta. Il reportage del New York Times che cita “persone che hanno familiarità con il caso” è quindi estremamente preoccupante. Le implicazioni sono che la buona fede del Manchester City nel CFCB IC è probabilmente mal-riposta o che il processo del CFCB IC è stato mal-rappresentato da individui i cui intenti sono volti a danneggiare la reputazione del club e dei suoi interessi commerciali. O entrambi. I resoconti pubblici del Manchester City sono esaurienti e completi e costituiscono una questione legale e normativa. L’accusa di irregolarità finanziarie è completamente falsa e una prova esauriente di questo fatto è stata fornita al CFCB IC» ha scritto il club inglese.