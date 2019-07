Manchester City, Guardiola incorona Foden: «Mai visto un talento così»

Manchester City, Guardiola e l’incoronazione di Foden: «È il miglior talento che abbia mai incontrato, solo che a volte non lo metto!»

Phil Foden è da qualche mese l’astro nascente del Manchester City. Il giocatore classe 2000 ha già avuto l’occasione di debuttare coi Citizens nella scorsa stagione, riuscendo anche a realizzare il suo primo gol in Premier League. Inevitabilmente quest’estate è partito col resto della squadra per preparare la stagione.

Sotto la guida, ovviamente, di Pep Guardiola. E quale migliore maestro per farlo diventare un campioncino niente male. Il tecnico spagnolo, la classe del giocatore, l’ha già individuata da tempo: «È il miglior talento che abbia mai incontrato, il problema è che a volte il suo allenatore non lo mette», ironizza su sé stesso. Battute a parte, il tecnico è ben consapevole di avere a disposizione un piccolo fenomeno. Restare sintonizzati, o come dicono dalle parti di Manchester, stay tuned.