Il Manchester City potrebbe essere escluso dalla prossima Champions League: a rivelarlo è il New York Times

Il Manchester City ha appena festeggiato la vittoria della Premier League per il secondo anno consecutivo ma l’indiscrezione riportata dall’autorevole New York Times potrebbe far sobbalzare i tifosi inglesi dalla sedia: la squadra di Pep Guardiola potrebbe essere esclusa dalla prossima Champions League.

Il motivo? Gli investigatori Uefa stanno indagando per presunte irregolarità finanziarie. Due settimane fa a Nyon ci sarebbe stato un incontro e secondo la Uefa ci sarebbero stati dei trucchi sui regolatori finanziari del club inglese. Indiscrezioni che ciclicamente tornano. Alcuni mesi fa il City si difese con un comunicato ufficiale. Ora una nuova puntata della ‘telenovela’.