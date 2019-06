Manchester City, occhi su Koulibaly: lo vuole Guardiola

Anche il Manchester City vuole Koulibaly. Gli inglesi hanno messo gli occhi sul difensore del Napoli, che piace molto a Guardiola

Tutti pazzi per Koulibaly. Come spiega Tuttosport, sul centrale del Napoli non c’è solo la Juve, ma anche il Manchester City. Per il senegalese potrebbe prospettarsi una sfida Sarri-Guardiola, i due che fino a pochi giorni fa erano in corsa per la panchina bianconera.

Adesso il tecnico spagnolo potrebbe strappare un colpo importante al toscano, che vorrebbe con sé il difensore che ha già allenato al Napoli. Il club partenopeo chiede 120 milioni e il club di Guardiola sembra disposto ad offrirli.