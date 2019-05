Manchester City, mal di pancia Sané. Bayern Monaco pronto all’offensiva

Tra Sané e Guardiola il rapporto sembra incrinato. I disguidi tra i due potrebbero indurre il tedesco a partire: Bayern Monaco alla finestra

Leroy Sané è uno dei profili, in giro per l’Europa, più interessanti. Coniuga talento e fisicità, è già affermato a livello mondiale e la carta d’identità recita ancora appena 23 anni. La sua stagione, culminata con la vittoria della Premier da parte del City, non ha fatto altro che mettere ancora in mostra le sue qualità. Tuttavia qualche problemino interno con Pep Guardiola ha frenato la sua ascesa. Basti pensare alle due gare di Champions col Tottenham.

In entrambi i casi il tecnico l’ha utilizzato solo una manciata di minuti nel finale, rendendo di fatto inutile la sua presenza. Cose che non vanno troppo giù al giocatore tedesco. Facile quindi immaginare che le big europee si tuffino a capofitto sul giocatore per tentare di accaparrarselo. Tra queste il Bayern Monaco, che pare a oggi la squadra più vicina ad acquistarlo. Rumenigge non ha fatto altro che confermarlo: ««Noi ci proveremo, ma non posso garantire che ce la faremo. Avevamo già pensato a lui quando era allo Schalke 04».