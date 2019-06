Manchester United, ufficiale il primo colpo: arriva un’ala

Il Manchester United ha ufficializzato il primo colpo in entrata. In casa Red Devils arriva un attaccante: ecco chi è

Il calciomercato estivo entra nel vivo in casa Red Devils. Il Manchester United ha ufficializzato il primo colpo dell’estate: Daniel James. L’ala classe 1997 arriva dallo Swansea e dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, ha firmato il suo contratto.

Il giocatore ha chiuso la sua prima stagione in Championship con 38 presenze e 5 gol. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare su di sé gli occhi dello United, che lo ha voluto in rosa.