Manchester United, che stoccata da Rooney: «Non basterebbe CR7…»

Wayne Rooney non risparmia le critiche al Manchester United: «Neanche l’acquisto di Cristiano Ronaldo o di Messi risolverebbe i problemi»

C’era una volta un Manchester United in grado di colonizzare l’intero calcio europeo. I rivali del City non erano la ricca corazzata di ora, il Liverpool lottava per entrare appena in Champions (adesso la vince), solo Chelsea e Arsenal erano in grado di contrastare i Red Devils nel campionato di casa. Giggs, Scholes, Van Der Sar, Cristiano Ronaldo, Rooney. Basta fare questi nomi per riportare alla mente quei gloriosi tempi.

Che sembrano andati, considerato che gli ultimi anni hanno portato più delusioni che gioie, Europa League conquistata da Mourinho a parte. Non mancano a riguardo le impressioni degli ex, come il già citato Rooney. Ci è andato pesante con alcuni suoi pensieri riguardo il club, in un’intervista alla BBC: «Né l’acquisto di Cristiano Ronaldo, né quello di Messi Ramos o Bale risolverebbero i problemi del Manchester United. La prima cosa che Solskjaer deve fare è costruire un blocco e non penso che portare uno o due giocatori molto costosi aiuterà i giocatori che sono già lì».