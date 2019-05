Manchester United, Herrera lascia il club: andrà al Psg – VIDEO

Manchester United, Herrera dopo cinque anni lascia i Red Devils: lo spagnolo avrebbe già firmato un precontratto col Psg – VIDEO

Capolinea della storia tra il Manchester United e Ander Herrera. Lo spagnolo ha comunicato il divorzio dai Red Devils dopo cinque anni di permanenza in Inghilterra. Herrera avrebbe già firmato un precontratto con il Psg, dove arriverà a parametro zero per guadagnare uno stipendio maggiore.

Il centrocampista, ex Athletic Bilbao, ha voluto salutare il club e i suoi tifosi con un video sui social. Un estratto delle parole di Herrera: «C’è del rosso nel mio cuore, l’ho saputo dalla prima volta che ho indossato questa maglia. Un club con migliaia di supporters che rispettano e ricordano tutti i giocatori che danno tutto. Ricorderò ognuna delle quasi 200 partite giocate con questa maglia, perché giocare per il più grande club inglese è stato un vero onore. Grazie per questi 5 anni fantastici».