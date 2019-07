Tramite un comunicato postato su Twitter, il Manchester United ha annunciato il rinnovo di contratto di Andreas Pereira.

Il brasiliano classe ’96 ha prolungato fino al 2023. il calciatore ha collezionato 35 presenze con la prima squadra e 47 con lo United U23.

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍

— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2019