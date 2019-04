Le dichiarazioni di Roberto Mancini da Coverciano. E’ iniziato lo stage della Nazionale del 29-30 aprile 2019

Parla Roberto Mancini, c.t. della Nazionale. Il commissario tecnico azzurro a parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, aprendo lo stage del 29 e 30 aprile con tantissimi giovani. Ecco le sue parole: «Stage con tre tecnici (presenti anche Di Biagio e Nicolato dell’Under 21 e dell’Under 20)? E’ logico e normale, parliamo sempre. Abbiamo chiamato tanti ragazzi e dei calciatori della Nazionale andranno a fare l’Europeo con l’Under 21. La lite Allegri-Adani? “Il problema è che finita la partita, l’allenatore può essere stanco, quindi fa tante interviste ma non è nulla di grave. Io posso parlare per me, credo che se uno esprime una opinione vada accettata, le opinioni sono diverse e ognuno di noi pensa in modo differente. Rivoluzione culturale nel calcio? Noi proviamo a dare una certa mentalità offensiva alla squadra, speriamo possa essere una cosa positiva. Le Nazionali giovanili stanno migliorando molto, i ragazzi di qualità in Italia si trovano sempre, il problema è che quando arrivano in prima squadra faticano a giocare».

Prosegue Roberto Mancini: «Ricambio per Bonucci e Chiellini? Se ci sentono si offendono (ride, ndr). Ci sono difensori più giovani dietro di loro che sono bravi, da Caldara a Mancini, abbiamo dei difensori bravi anche in Under 21. Quello dei difensori non sarà un problema, come quello dei portieri. Tonali? Può giocare il Mondiale Under 20, l’europeo Under 21 e anche in Nazionale maggiore, vedremo dove sarà più utile. Le date del campionato? Speriamo che il prossimo campionato finisca un po’ prima, i giocatori hanno bisogno di riposo per un evento come l’Europeo. Zaniolo e Kean? Nicolò ha saltato tre convocazioni e volevo rivederlo, Moise c’era già stato. Balotelli? Oltre a far gol e far bene, deve comportarsi bene. Nel comportamento generale deve esserci la correttezza in campo».