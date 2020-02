Mancini: «De Rossi in nazionale? Vedremo quello che farà in futuro»

Roberto Mancini, tecnico della nazionale italiana, ha parlato di Daniele De Rossi e del suo possibile coinvolgimento in azzurro

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, è tornato a parlare di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista giallorosso, in un’intervista a GQ, ha lasciato aperta la porta per un eventuale ritorno in nazionale. Ecco la risposta del ct: «Intende come calciatore? (sorride, ndr). Scherzi a parte, abbiamo parlato prima che lui andasse a giocare al Boca. In quel momento poteva esserci una possibilità. Vedremo quello che lui farà in futuro».