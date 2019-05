Mancini: «Il target della Juve è la Champions League»

Roberto Mancini ha parlato della supremazia della Juventus in Italia. Le parole del ct della Nazionale azzurra

Anche Roberto Mancini ha partecipato al forum organizzato dal Corriere dello Sport. Il ct della Nazionale ha parlato della supremazia della Juventus nel campionato italiano e del sogno Champions.

«La Juve ha lavorato molto bene in questi anni, ha una rosa ampia, molto migliore delle altre, ha costruito lo stadio che è una fonte importante per una società e non è un caso che abbia vinto. La rosa è forte e la migliora ogni anno, per loro il target è la Champions e continua a vincere il campionato» ha dichiarato l’allenatore azzurro.