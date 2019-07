Mancini, incoraggiamento a Mihajlovic: «Sei troppo forte» – FOTO

La notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic ha scosso il mondo del calcio: gli auguri del ct Mancini all’amico e collega

Il mondo del calcio si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna è stato colpito da una malattia, della quale parlerà in conferenza alle 16:30. Non mancano già i messaggi di incoraggiamento per l’allenatore, come quello di Mancini.

«Sei troppo forte Mihajlovic, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel» ha scritto il ct della Nazionale azzurra.