Mancini: «Ci sono tanti giovani, basta dargli fiducia»

Oggi, nella Sala d’onore del Coni, a Roberto Mancini è stato assegnato il premio Bearzot. Il ct ha parlato così dal palco dell’evento.

GIOVANILI – «Riuscire a fare qualcosa di diverso sarebbe fantastico. I ragazzi sono tanti e l’U20 sta facendo bene al Mondiale. I giovani ci sono e basta dargli fiducia».

CAMPIONATO – «Il campionato è stato interessante fino all’ultimo minuto. I giocatori hanno dato il massimo fino alla fine. Non c’è niente che non va per quanto ci riguarda. Speriamo che questo serva per arrivare a giugno prossimo e avere un mese bellissimo. Non c’è stato un protagonista su tutti».

ALLEGRI, SPALLETTI E RANIERI – «Quando fai l’allenatore sai che può succederti di tutto. Non è così semplice. Sono tutt’e tre bravi e ora cambieranno squadra e continueranno ad avere i loro successi».