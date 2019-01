La Roma segue Mancini, difensore goleador dell’Atalanta. Il club romanista vorrebbe anticipare l’arrivo del difensore a gennaio

Roma a caccia di nuovi difensori. Il primo obiettivo dei giallorossi sembra essere Gianluca Mancini. Il club romanista, come dichiarato dal ds Monchi, vuole costruire la squadra puntando su uno zoccolo duro italiano e il 22enne difensore dell’Atalanta sembra essere il profilo adatto per la Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma proverà ad anticipare l’arrivo del difensore atalantino a gennaio ma l’affare è molto complicato. LA Roma vorrebbe mettere sul piatto 3-4 milioni di euro subito più altri 20-22 milioni per il riscatto tra 6 o 18 mesi ma la formula e l’offerta non sembra convincere la Dea.

Mancini ha già realizzato 6 gol in questa stagione (5 in campionato e 1 in Europa League). Ma proprio per questo l’Atalanta, tra l’altro prossima avversaria della Roma domenica non vuole lasciar andare il difensore a cuor leggero. Il club nerazzurro vuole 30 milioni di euro e un esborso più ‘rapido’: Monchi è pronto a chiedere un prestito di 18 mesi con pagamento obbligatorio solo al termine dei 18 mesi di prestito. Difficile trovare un’intesa con questa base di partenza ma il club giallorosso vanta ottimi rapporti con il club atalantino e ora appare in vantaggio sulla concorrenza.