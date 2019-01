Colpo Roma: bloccato Mancini, adesso assalto a Tonali

La Roma mette le mani sul giovane difensore dell’Atalanta Gianluca Mancini, ai bergamaschi 25 milioni di euro. Adesso possibile assalto di Monchi pure a Tonali del Brescia

Come annunciato nei giorni scorsi, la Roma sarebbe davvero a un passo dal colpo di mercato Gianluca Mancini. Per il difensore dell’Atalanta, 22 anni appena, i giallorossi avrebbero raggiunto un’intesa di massima sulla base di 25 milioni di euro circa, come confermato stamane da più fonti di stampa. Monchi, dopo aver superato la concorrenza di società come Inter e Juventus, sarebbe riuscito di fatto a bloccare il giocatore nerazzurro, che dovrebbe comunque rimanere a Bergamo sino al termine della stagione per poi approdare nella Capitale con l’inizio della prossima.

Dopo l’acquisto, quasi concluso, di Mancini, la dirigenza giallorossa dovrebbe adesso puntare anche ad un altro giovane: il nome forte nelle ultime ore è quello di Sandro Tonali, gioiellino del Brescia per cui da mesi Inter e Juve sono in lizza. Per il centrocampista ci sarebbe stato di recente anche un approccio del Liverpool: al momento il suo cartellino avrebbe raggiunto quotazioni abbastanza alte (molto simili a quelle di Mancini). Probabile un tentativo di Monchi la prossima settimana con l’obiettivo di chiudere sempre in vista della prossima annata.