Mancini consiglia Zaniolo: «Resta a Roma»

Roberto Mancini commissario tecnico e consigliere. Il c.t. avrebbe consigliato a Zaniolo di restare a Roma

«Lui e Kean mi danno del lei, loro sono giovani, penso che sia anche giusto. Forse Zaniolo non si aspettava la chiamata in nazionale, non aveva ancora debuttato in Serie A, giocando solo in Primavera. L’avevamo seguito a fondo agli Europei Under 19, in sei mesi è migliorato moltissimo, ma la strada è ancora lunga. Dai giovani c’è da aspettarsi a volte una grandissima partita, altre meno. Ma dobbiamo aspettarli, dar loro fiducia». Dichiarazioni ufficiali e dichiarazioni ufficiose. Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a Tutti Convocati, di Zaniolo ma, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe anche avuto un colloquio personale con il talento romanista.

Il commissario tecnico, durante lo stage della Nazionale andato in scena a inizio settimana, avrebbe avuto un colloquio con Zaniolo, consigliandogli la permanenza a Roma. Il giocatore, nel mirino della Juventus e anche di altri club italiani ed esteri, non ha ancora firmato il rinnovo e la sua partenza non è da escludere. Il commissario tecnico gli avrebbe consigliato di restare alla Roma anche il prossimo anno, per avere continuità in campo e non bloccare la sua crescita anche in vista di Euro 2020.