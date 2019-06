Kostas Manolas ha parlato della possibilità di giocare nella Juve nella prossima stagione. Le parole del difensore della Roma

Il nome di Manolas è stato più volte accostato alla Juve, che sembra disposta a pagare la clausola del difensore per portarlo in bianconero. Di questo ha parlato lo stesso greco in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale.

«Non so se sarò compagno di Chiellini. Lo ringrazio per le parole, lui è uno dei migliori al mondo» ha dichiarato il difensore giallorosso.