Manolas, bordata a Di Francesco: «Con Ranieri siamo più compatti»

Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato dell’arrivo di Ranieri lanciando una frecciata all’ex allenatore

E’ Kostas Manolas il protagonista del match program della Roma. Il difensore greco che piace alla Juventus, potrebbe andare via a fine stagione ma attende un segnale dalla società ed è pronto a rimanere in caso di arrivo di Antonio Conte sulla panchina giallorossa. Nel frattempo il difensore è tornato a parlare del momento della Roma e della corsa Champions: «Noi dobbiamo provare a vincerle tutte, sperando che le altre sbaglino».

Il difensore ha parlato anche dei problemi avuti dalla Roma nel corso di questa stagione: «Siamo una squadra più compatta, a differenza di quando c’era Di Francesco abbiamo cambiato mentalità. Prima andavamo a pressare sempre alto, ora siamo più uniti. Questo atteggiamento porta più risultati. Ora difendiamo in 11, non in 3o4. Abbiamo più di qualche rimpianto perché senza gare come quelle con Spal e Chievo saremmo potuti essere già in Champions».