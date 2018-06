Maran pronto per il Cagliari: ufficiale la risoluzione col Chievo

Ufficiale la risoluzione del contratto che legava Rolando Maran al Chievo Verona. Ecco dove andrà ad allenare il tecnico veneto

Rolando Maran è pronto a sbarcare a Cagliari per quella che sarà la sua nuova avventura in Serie A. L’allenatore veneto ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava fino al 2020 al Chievo Verona, nonostante l’esonero arrivato a tre giornate dal termine dell’ultimo campionato di Serie A, che ha visto i clivensi salvarsi per il rotto della cuffia affidando la gestione a D’Anna. Negli ultimi giorni il nome di Rolando Maran è salito agli onori della cronaca perché con tutta probabilità sarà il prossimo allenatore del Cagliari dopo l’esperienza con Diego Lopez.

Un segnale che guarda in questa direzione è sicuramente il comunicato ufficiale diramato dal Chievo Verona pochi minuti fa attraverso il proprio sito web ufficiale. Con la nota stampa il Chievo ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Maran, da adesso in poi libero di firmare con qualunque altre squadra professionistica. Ecco il testo del comunicato: «L’A.C. ChievoVerona comunica la risoluzione consensuale, avvenuta in data odierna, del contratto economico che legava l’allenatore Rolando Maran al ChievoVerona fino al 30/06/2020. Contestualmente si comunica la risoluzione dei contratti economici con il Chievo Verona dei collaboratori tecnici Christian Maraner, Andrea Tonelli e Ivan Moretto».