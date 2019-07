Mariano Diaz verso la Francia: l’attaccante potrebbe approdare al Monaco

Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid, potrebbe approdare al Monaco: l’attaccante potrebbe tornare in Francia. Le ultime

Il futuro di Mariano Diaz potrebbe essere ancora in Francia. L’attaccante, dopo aver giocato al Lione nella stagione 2017/2018, potrebbe tornare in Ligue 1. La destinazione, sta volta, sarebbe il Monaco.

Come spiega il quotidiano spagnolo El Chiringuito, l’attaccante sarebbe pronto al trasferimento nel club monegasco, in cerca di rinforzi per il reparto avanzato. Il Real Madrid, che ha messo il classe ’93 sul mercato, sarebbe pronto a trovare l’accordo con il giocatore.