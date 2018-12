Marino: «Napoli – Atalanta, sfruttiamo il momento magico»

Le parole del dg dell’Atalanta, Umberto Marino, poco prima della sfida contro il Napoli in programma allo Stadio San Paolo, ore 18

Dopo le dichiarazioni di Gomez, Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta dal settembre 2015, è stato intervistato dai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli – Atalanta, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie a 2016/2017. Il dirigente della formazione orobica ha rilasciato alcune dichiarazioni per presentare il delicato scontro diretto degli orobici, il primo di un lungo ed estenuante tour de force che condurrà i bergamaschi a partite decisive per quel che concerne il resto della sua stagione e i sogni di qualificazione alle competizioni europee in vista della prossima stagione: «Se è cambiato qualcosa a Bergamo? Viviamo un momento magico, particolare e si rivivono emozioni non provate da tempo. L’importante è che restiamo umili e vogliosi di far bene gara dopo gara. Interesse per i nostri calciatori? Fa parte del gioco, ma vedo i ragazzi molto concentrati sull’obiettivo stagionale. Vogliamo concludere al meglio la stagione e i giocatori sono concentrati sulle prestazioni. Oggi si incontrano due squadre che giocano un ottimo calcio, Gasperini verrà qui a giocarsela secondo la nostra filosofia di gioco. Cercheremo di mettere in difficoltà il Napoli che ha valori molto importanti».